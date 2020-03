APA ots news: Save the date: Drei Jahres-Pressegespräch am Donnerstag, 19. März 2020, 09:30 Uhr im APA-Pressezentrum



Wien (APA-ots) - Bitte notieren Sie sich für das Jahres-Pressegespräch von Drei nachfolgenden Termin.



Drei Jahres-Pressegespräch Ihr Gesprächspartner: Drei CEO Jan Trionow Bitte um Ihre Zusage an presse@drei.com Datum: 19.3.2020, 09:30 - 11:00 Uhr Ort: APA-Pressezentrum Laimgrubengasse 10, 1060 Wien



Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS0189 2020-03-05/16:12