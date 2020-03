CT: Vor rund fünf Jahren waren die Prozessautomatisierer noch gern gesehene Gesprächspartner des Managements, wenn es um das Thema Industrie 4.0 ging. Hat sich das inzwischen geändert? Hanisch: Ich bin mir nicht sicher, ob die Automatisierer mit dem Start der Industrie 4.0 tatsächlich mehr Gehör gefunden haben oder ob wir nur die Hoffnung hatten, Gehör zu finden. Auf jeden Fall bin ich überzeugt, dass es falsch ist, Industrie-4.0-Themen ausschließlich durch die IT-Brille zu betrachten. Um wahrgenommen zu werden, müssen die Automatisierer ihre 30 Jahre Erfahrung in Sachen Digitalisierung einbringen und ihren Wertbeitrag sichtbar machen. Immerhin haben wir schon bewiesen, dass wir Digitalisierung können! Wir sehen jetzt aber, dass verschiedene Namur-Mitgliedsfirmen mit unterschiedlichen Ansätzen versuchen, Automatisierungs-/OT- und IT-Kompetenz zu bündeln oder zu integrieren. Deshalb meine ich: wir müssen uns des Themas annehmen.

CT: Auf der Namur-Hauptsitzung haben Sie gemeinsam mit Jens Kroneis, BASF, gezeigt, dass sich die klassischen Zuständigkeiten zwischen OT und IT ändern. Bei Bayer wird die OT in die IT integriert werden. Werden die Prozessautomatisierer der Namur sich damit aus Themen zurückziehen und der IT das Feld überlassen? Hanisch: Mitnichten - das war nicht die Aussage unseres Vortrags. Wir haben versucht deutlich zu machen, dass sich die Lieferanten-Landschaft verändert: Klassische IT-Player drängen mit Produkten auch in den OT-Bereich - nehmen Sie nur die Beispiele Amazon Web Services, die testweise Edge-Devices in die Produktionsumgebung bringen, oder Microsoft, die mit der Hololens inzwischen klar auf industrielle Applikationen zielen. Die reden in unseren Unternehmen erst einmal nicht mit den Automatisierern, sondern mit ganz anderen Abteilungen. Welche Anforderungen aber in den Betrieben bestehen und wie die Produkte dafür weiterentwickelt werden sollten, diese Kompetenz liegt aber bei uns Prozessautomatisierern. Als Namur müssen wir uns gegenüber diesen Lieferanten als kompetente Partner positionieren. Dazu müssen wir für diese Player erst einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...