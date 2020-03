Keine Aktie handelten die Stuttgarter Anleger am Donnerstag häufiger als die des im DAX notierten Automobilzulieferers Continental. Am Morgen hatte Continental Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt - und die Anleger wohl massiv enttäuscht. Mit einem Nettoverlust von 1,2 Milliarden Euro fuhr Continental das schlechteste Ergebnis seit zehn Jahren ein. Für die Aktie ging es daraufhin um über 12 Prozent gen Süden, am Mittag notierte sie bei rund 86,30 Euro, zum Handelsende bei 84,36 Euro. ...

