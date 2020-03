Bereits im Juni letzten Jahres kündigte der Chiphersteller Infineon an, für bis zu 9 Mrd. Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen zu wollen. Der angekündigte Deal nahm bislang auch so ziemlich alle Hürden, u.a. stimmten die Aktionäre von Cypress zu und auch die EU-Wettbewerbshüter gaben bereits Ende letzten Jahres ihren Segen. Fehlte also lediglich noch die Zustimmung der US-Behörden, damit der Deal planmäßig April diesen Jahres über die Bühne gehen kann. Wie sic..

Den vollständigen Artikel lesen ...