Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fordert von der EU, staatliche Hilfen für die kriselnde Autoindustrie zu genehmigen. Wie Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten berichten, hat sich Kretschmann gemeinsam mit Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in einem Brief an die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gewandt. Darin fordern die beiden von der Europäischen Kommission eine Neufassung des EU-Beihilferechts, damit auch strukturstarke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...