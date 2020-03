Mit standardisierten Komponenten stoßen Anlagenplaner schnell an ihre Grenzen, wenn es unter engen Platzverhältnissen viele verschiedene Produktions- und Verfahrensschritte abzubilden und nahtlos miteinander zu verknüpfen gilt.

Vor dieser Herausforderung stand auch ein Produzent aus der Chemiebranche, der für seine geplante Produktionshalle eine passende Anlagenunit suchte. Die Aufgabenstellung: Verschiedene chemische Produkte sollten am Ende des Herstellungsprozesses von Grobanteilen befreit und anschließend dosiert in Big Bags abgefüllt werden. Da man es bereits an anderen Stellen der Produktion im Einsatz hatte, wollte der Betreiber auch in diesem Fall das Vibrationssieb JEL Konti von J. Engelsmann einsetzen. Da die Schüttgutexperten aus Ludwigshafen neben einzelnen Siebmaschinen oder Big-Bag-Entleer- und Befüllstationen auch individuell konstruierte Anlagenunits anbieten, erhielt das Unternehmen den Auftrag nicht nur für die Siebmaschine, sondern für die komplette Kleinanlage.

Prozessabschnitt Nr. 1: Abtrennung von Grobanteilen

In diesem speziellen Anwendungsfall sollte das Vibrationssieb erhöht auf dem Boden des ersten Stocks installiert werden - im Erdgeschoss darunter die Big-Bag-Abfüllstation. Die ausgesiebten Grobanteile sollten über den Grobgutauslauf in einen bauseitigen Sammelbehälter neben der Abfüllstation eingetragen werden. Um diesen Behälter überhaupt erreichen zu können, musste der Grobgutauslauf der Vibrationssiebmaschine umkonstruiert und um 30° geneigt werden.

Da die einzelnen Produkte auch unterschiedliche Schüttguteigenschaften aufweisen, sollte das Sieb flexibel anzupassen sein - ein prädestinierter Anwendungsfall der Maschine. Viele Parameter des Geräts sind regulierbar, wie beispielsweise die Siebneigung, Schwingamplitude oder auch der Einstellwinkel der Vibrationsmotoren. So lassen sich auch mehrere Produkte problemlos sieben. Da bei Produktwechseln oft auch andere Siebleger verwendet werden, ist ein schneller Austausch der Einleger definitiv von Vorteil. Mit dem speziellen Schubladensystem der Siebmaschine erfolgt dieser in Sekundenschnelle und mit nur wenigen Handgriffen. Die meisten Siebmaschinen müssen erst von der Produktzuführung getrennt werden, damit der Maschinendeckel und die einzelnen Siebdecks demontiert und von oben aus der Maschine entnommen werden können. Bei der JEL Konti wird lediglich ein stirnseitiger Maschinendeckel abgenommen und schon kann der Siebeinleger wie eine Schublade aus dem Siebgehäuse gezogen werden. Das Abtrennen von der Produktzu- und -abführung ist in dem Fall nicht ...

