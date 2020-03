Der Euro hat am Freitag weiter zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit sieben Monaten gestiegen. Sinkende US-Leitzinsen und der charttechnische Trend sprechen aktuell für die Gemeinschaftswährung. Am Morgen stieg der Euro bis auf 1,1225 Dollar und kostete damit so viel wie letztmalig im August 2019.Der Euro profitiert momentan von dem schrumpfenden Zinsvorsprung des amerikanischen Dollar. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...