Der internationale Technologiekonzern Andritz installiert eine OCC-Linie mit einer Kapazität von 870 Tagestonnen otro bei United Pulp and Paper Co., Inc. (UPPC), in der Anlage in Calumpit, Bulacan, Philippinen. Die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2020 geplant. Die neue Linie wird zur Produktion von Wellenstoff als Rohmaterial OCC (Old Corrugated Cardboard) verarbeiten. Das Auflösesystem umfasst einen Andritz-FibreSolve FSR Stoffauflöser mit FibreGuard Rejekt-Entsorgungssystem. Das innovative Layout des Entsorgungssystems zeichnet sich dadurch aus, dass die FibreGuard-Entleermaschine über dem Trommelsortierer, Typ Andritz FibreWashDrum, erhöht positioniert ist und so die effiziente Rejektentfernung gewährleistet. Fraktionierer und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...