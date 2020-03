Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind. "Casella" und "Corbion". Das sind nicht zwei der beliebtesten Kindernamen des letzten Jahres. Nein, das sind zwei äußerst interessante, börsennotierte Unternehmen. Casella Waste Systems ist auf Müllentsorgung spezialisiert. Ein Grund warum sich hier ein genauerer Blick lohnt, ist das rasante Umsatzwachstum. 2017 lag der Umsatz bei rund 600 Millionen Dollar. 2022 wird man voraussichtlich die Milliardenmarke durchbrechen. Zudem gilt Casella als Übernahmekandidat. Corbion war der weltgrößte Lieferant von Zutaten für die Backwarenindustrie. Seit einigen Jahren fokussiert man sich auf biochemische Produkte. So stellt man beispielsweise Bioplastik aus Zuckerrohr her. In dieser Sendung verrät euch der Börsenpunk warum beide Konzerne auf die Watchlist gehören. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Casella Waste Systems (WKN: 910249), Corbion (WKN: A1W60Y), Nel (WKN: A0B733), Powercell Sweden (WKN: A14TK6), Thor Industries (WKN: 872478), Xiaomi (WKN: A2JNY1), Costco Wholesale (WKN: 888351), Lufthansa (WKN: 823212). Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk