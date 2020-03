Die EU braucht gezielte Maßnahmen in Bereichen, die hohes Potenzial für die Kreislaufwirtschaft bieten. Zuerst werde dabei das Thema Batterien behandelt, kündigte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius am Donnerstag mit Blick auf den neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft an. Danach sollen Verpackungen, Fahrzeuge, Textilien und der Bausektor folgen. Die EU-Kommission will ihren neuen Aktionsplan ...

