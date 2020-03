Normalerweise würde ich nach so einer Woche sagen, dass am Nachmittag die Gegenbewegung nach oben kommt und sich die Aktionäre rückdecken. Aber momentan hat man eher den Eindruck, als würden sich alle nur ins Wochenende retten wollen. Und in einem 3-Tages-Zeitraum kann auch viel passieren. Also kurzfristig weiter grosse Vorsicht. Eine Frage ist, welche Stimuli kommen. Kürzt die Opec jetzt die Ölproduktion? Es gibt spannende Verhandlungen bei uns in Wien. Die 14 Opec-Mitglieder könnten die Tagesproduktion um eine Million Barrel Öl kürzen und hoffen auf eine Reduktion bei den Partnern um 500 000 Barrel (je 159 Liter). Ob Russland und die anderen Partnerländer dieser Strategie folgen, ist aber nicht sicher.OMV ( Akt. Indikation: 35,00 ...

