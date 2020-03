Die Absage von Veranstaltungen wegen des Coronavirus hat auch am Freitag schwer auf der Aktie von CTS Eventim gelastet. Anleger verkaufen panisch und sorgen am Freitag für einen Kursverlust von 7,2 Prozent - Management und Analysten sehen die Dinge dagegen etwas entspannter.Sommer-Boom nicht in GefahrAus saisonaler Sicht dürfte das erste Halbjahr und besonders das erste Quartal von CTS Eventim zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...