Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,59% auf 2711,63, davor 4 Tage im Plus (1,41% Zuwachs von 2689,75 auf 2727,8), SW Umwelttechnik -4,19% auf 32, davor 4 Tage im Plus (28,46% Zuwachs von 26 auf 33,4), Josef Manner & Comp. AG 0% auf 100, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Bawag 36,74 (MA200: 37,63, xD, davor 86 Tage über dem MA200). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: voestalpine (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: DO&CO (5 Plätze verloren, von 9 auf 14); dazu, Wienerberger (+2, von 12 auf 10), Andritz (+2, von 14 auf 12), VIG (+1, von 10 auf 9). Diese Vorfälle in den Umsatz Top 20: Erste Group liegt mit dem Umsatz von 108.418.749 ytd auf Platz 3, OMV ...

