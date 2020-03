Die Börsen stehen weiter unter Druck. Aber nicht nur am Aktienmarkt herrscht blankes Entsetzen. Auch am Ölmarkt geht es seit Tagen hoch her - respektive tief. Der Ölpreis ist am Freitag um über acht Prozent eingebrochen. Öl ist damit so günstig wie zuletzt vor drei Jahren. Vorausgegangen ist dem Kursrutsch beim Öl und Unternehmen des Sektors wie Royal Dutch Shell eine Sitzung der Opec.Mitten in der Corona-Krise haben sich das Ölkartell Opec und die mit ihm kooperierenden Staaten nicht geschafft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...