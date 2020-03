In der ersten März-Woche (Kalenderwoche 10) gibt die FCR Immobilien AG die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A254TQ9) bekannt. Der nunmehr fünfte FCR-Minibond wird jährlich mit 4,25% bei vierteljährlicher Auszahlung verzinst und weist ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro auf. Die öffentliche Zeichnungsphase startet am 11. März 2020. Schon an diesem Wochenende sind die Anleihegläubiger der SeniVita Social Estate AG (SSE AG) gefragt, denn vom 7. März bis 10. März 2020 findet die Abstimmung ohne Versammlung zur Änderung der Anleihebedingungen der SSE-Wandelanleihe 2015/20 (ISIN: DE000A13SHL2) statt. Die SSE AG möchte die Wandelanleihe um fünf Jahre verlängern und den Zinskupon in dieser Zeit auf 8,50% p.a. erhöhen.

Die dritte Anleihe der Deutsche Lichtmiete-Unternehmensgruppe, die sechsjährige EnergieEffizienzAnleihe 2025 (ISIN: DE000A2TSCP0), wurde mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro in dieser Woche vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die im September 2019 emittierte Mittelstandsanleihe der Deutsche Lichtmiete ist mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. ausgestattet und läuft bis zum 01.09.2025. Der überwiegende Teil des Emissionsvolumens sei dabei von institutionellen Investoren gezeichnet worden, so die Emittentin, die für das zweite Halbjahr 2020 eine weitere Anleihe-Emission plant.

Die DIOK RealEstate AG erwägt die Emission einer weiteren Tranche unter der bestehenden 6,00%-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBY22). Es wäre die dritte Anleihen-Tranche unter der Anleihe 2018/23. Bereits im letzten Jahr war die Begebung einer dritten Tranche vorgesehen, wurde aber aufgrund von aufschiebenden Bedingungen bei Immobilien-Transaktionen verschoben. Sofern es nun zur Begebung einer weiteren Tranche der bestehenden Unternehmensanleihe kommt, soll der weitaus überwiegende Teil des Nettoemissionserlöses laut DIOK für Neuakquisitionen auf dem deutschen Büroimmobilienmarkt eingesetzt werden.

Die ...

