Hurra, es gibt sie noch: Aktien im deutschen Leitindex, die auf Wochensicht zulegen können (zur Erinnerung: In der vorletzten Handelswoche schlossen ALLE DAX-Werte im Minus). Und das, obwohl der DAX - gefangen in der Corona-Panik - die Handelswoche (KW10) mit -349 Punkten bzw. 2,9 Prozent erneut im tiefroten Bereich beendet. Kleiner Trost: der Absturz ist längst nicht mehr so heftig, wie noch in der vorvergangenen Woche. Immerhin sieben Aktien im DAX schaffen es ins Plus, von denen Vonovi..

Den vollständigen Artikel lesen ...