08.03.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Zumtobel konnte im 3. Quartal 2019/20 seinen Umsatz von EUR 267,3 Mio. nur knapp halten (-0,5% j/j) da die Komponenten-Division infolge des anhaltenden Preisdrucks schwächelte während die Leuchtendivision dank guter Nachfrage in der DACH-Region leicht zulegen konnte. Das bereinigte EBIT hingegen drehte auf EUR + 3 Mio. was unsere Schätzungen übertraf. Das Kosteneinsparungsprogramm, das Wachstum in der margenstärkeren DACH-Region aber auch eine F&E-Beihilfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...