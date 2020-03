Düsseldorf, 8. März (WNM/Reuters) -Der Chemiekonzern BASF will mit dem finnischen Energiekonzern Fortum und dem Bergbaukonzern Nornickel beim Recyceln von Batterien zusammenarbeiten. Fortum, BASF und Nornickel haben eine Absichtserklärung zur Planung eines Batterie-Recycling-Clusters in Harjavalta, Finnland, unterzeichnet, das den Elektrofahrzeugmarkt bedienen soll. Dies würde einen erfolgreich geschlossenen Kreislauf zur Wiederverwendung der in den Altbatterien enthaltenen kritischen Metalle ermöglichen. ...

