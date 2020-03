Nach der Erholung in der ersten Wochenhälfte kamen die Virusängste zum Ausklang wieder voll zum Tragen, die Anleger zeigten sich risikoavers und die europäischen Indices mussten mit deutlichen Abgaben in das Wochenende gehen. Der EuroStoxx 50 rutschte um 3,9% ab, der CAC 40 büßte 4,1% ein, der Dax verzeichnete ein Minus von 3,4% und der FTSE 100 musste den Handel mit einer 3,6% tieferen Notierung beenden. Alle Sektoren in Europa endeten im Minus, besonders unter Druck geriet der Öl- und Gassektor, der um 5,5% einbrach. Hier kam zu der allgemeinen Verunsicherung noch die Nachricht dazu, dass die Verhandlungen zur Drosselung der künftigen Fördermenge führender Ölstaaten gescheitert sind, Medienberichten zufolge hatte sich vor allem ...

