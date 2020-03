Guten Morgen, der DAX ist am Freitag erneut deutlich eingebrochen und mit einem Abschlag von 3,37% bei 11.541 Punkten aus dem Handel gegangen. Im Tagestief wurden zuvor bereits 11.447 Punkte erreicht. Damit befand sich der DAX nicht mehr weit von der vorherigen Anlaufmarke von 11.400 Punkten entfernt. Die Coronakrise hat sich am Wochenende deutlich verschärft. In Italien ist die Zahl der Toten stark gestiegen, weite Gebiete in Norditalien wurden abgeriegelt. Drastische Maßnahmen, die den ernst der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...