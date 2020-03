Andritz informiert erneut über einen neuen Auftrag. Der internationale Technologiekonzern erhielt einen Auftrag von Guangxi Guoxu Group Co., Ltd. zur Lieferung einer Druckzerfaserungsanlage für deren MDF-Linie am Standort Wuzhou in der Provinz Guangxi. Mit einer Kapazität von 45 bdmt/h wird dies die größte jemals in China installierte Anlage sein und einen S2064M-Refiner beinhalten. Die Inbetriebnahme der neuen Ausrüstung ist für Ende 2020 geplant.Die Guoxu-Gruppe mit Hauptsitz in Nanning ist eines der größten Unternehmen in der Holzwerkstoffindustrie in China, das Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Holzwerkstoffen kombiniert und sieben Produktionsstandorte in China umfasst.

Den vollständigen Artikel lesen ...