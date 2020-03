Das vollautomatisierte Computersystem des AktienSensor Deutschland hat heute ausserplanmässig neue Trading-Signale generiert - damit wurden alle Short-Positionen im Musterdepot geschlossen und dabei starke Gewinne von bis zu +26,3 Prozent gesichert. Vorerst bleibt das Musterdepot ohne neue Positionen. Voraussichtlich am Mittwoch wird das Computersystem - wie jede Woche, basierend auf der aktuellen Stimmung der Marktteilnehmer - neue Trading-Signale generieren.

Massiver Dax-Crash direkt zum Handelsstart am frühen Montagmorgen, extrem negatives Sentiment, Panikmodus bei vielen Marktteilnehmern: Die starken Verwerfungen an den Finanzmärkten haben das vollautomatisierte Computersystem des AktienSensor Deutschland heute früh veranlasst, ausserplanmässige Trading-Signale zu generieren und alle fünf Short-Positionen im Musterdepot um 9.45 Uhr zu schließen (darüber wurden die Abonnenten des AktienSensor vorab per Eilmeldung informiert). Dabei wurden starke Gewinne gesichert:

> +26,3 Prozent mit einer Short-Position auf Hochtief (ISIN Faktorzertifikat: DE000CJ215B0 - Faktor: -1)

> +21,4 Prozent mit einer Short-Position auf den Dax (db x-trackers ShortDAX - ISIN: LU0292106241)

> +18,8 Prozent mit einer Short-Position auf den MDax (ComStage ShortMDAX - ISIN: LU1104582231)

> +13,8 Prozent mit einer Short-Position auf Kion (ISIN Faktorzertifikat: DE000CJ215F1 - Faktor: -1)

> +6,8 Prozent mit einer Short-Position auf Rocket Internet (ISIN Faktorzertifikat: DE000CJ27J15 - Faktor: -1)

Damit setzt der AktienSensor seine starke Gewinneserie mit Short-Positionen fort - erst Ende Februar 2020 wurde eine Short-Position auf Carl Zeiss Meditec mit +34,4 Prozent geschlossen, ebenfalls mit starken +25,8 Prozent wurde eine Position auf Hochtief aus dem Musterdepot genommen (die eine Woche später - Anfang März 2020 erneut eröffnet und nun heute ausserplanmässig und erneut mit einem starken Gewinn wieder geschlossen wurde).

Vorerst bleibt das Musterdepot des AktienSensor Deutschland ohne Positionen - angesichts der starken Marktverwerfungen und der überdurchschnittlichen Gewinne, die heute gesichert wurde, setzt unser vollautomatisiertes Computersystem offensichtlich auf die sichere Karte. Es bleibt abzuwarten, ob am Mittwoch bei der regulären, wöchentlichen Überprüfung der Marktlage und der Anlegerstimmung neue Trading-Signale generiert werden.

Wir halten Sie die Tage mit weiteren Updates auf dem Laufenden und blicken dabei auch auf die seltenen, ausserplanmässigen Trading-Signale unseres Computersystems zurück.

ISIN: DE0008469008, DE0008467416, DE000KGX8881, DE000A12UKK6, DE0005313704, DE0006070006

