Deutscher Exzellenz-Preis 2020 Lition gewinnt den 1. Platz für seine grüne digitale Energiehandels-Plattform & Portal.DGAP-News: Lition Energie GmbH / Schlagwort(e): Stellungnahme/Studie Deutscher Exzellenz-Preis 2020 Lition gewinnt den 1. Platz für seine grüne digitale Energiehandels-Plattform & Portal. (News mit Zusatzmaterial)09.03.2020 / 11:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.P R E S S E M I T T E I L U N GDeutscher Exzellenz-Preis 2020 Lition gewinnt den 1. Platz für seine grüne digitale Energiehandels-Plattform & Portal.Lition Energie wurde für seine herausragenden Leistungen im Bereich der digitalen Plattformen und Portale mit dem Exzellenz-Preis 2020 ausgezeichnet. In einem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das Berliner GreenTech mit zukunftsorientierten und digitalen Prozessen in der Kategorie "Start-Up". Als exzellentes Produkt hob die Jury den digitalisierte Energiemarktplatz hervor, die die Position von Lition Energie als digitaler Vordenker in der Energiebranche maßgeblich untermauert.Das Deutsche Institut für Service Qualität (DISQ), dass DUB UNTERNEHMER Magazin und der Nachrichtensender n-tv vergeben den Award unter Schirmherrschaft von Bundesministerin a. D. Brigitte Zypries bereits zum dritten Mal - 2020 erstmals mit neuem Digital-Fokus. Die Jury besteht aus renommierten Vertretern aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft und würdigt die Leistungen deutscher Unternehmen und der Macher hinter ihnen. Mit dem Preis werden Firmen, und Unternehmer ausgezeichnet, die exzellente Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen oder Initiativen hervorgebracht haben."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Wir sehen uns als führender grüner Energiemarktplatz der Endkunden digital mit der grünen Energiequelle Ihrer Wahl verbindet. Dadurch bestimmen Kunden nicht nur die Quelle ihres Stroms selbst, sie können sogar deutlich gegenüber dem Grundversorgungstarif sparen. Und ihr Beitrag fließt direkt und ohne Umwege über die monatliche Stromrechnung an das ausgewählte Kraftwerk. Aufgrund der neuen digitalen Technologie ist es sogar möglich, dass der Kunde jeden Tag ein neues Angebot von einem anderen Erzeuger auswählt oder Lition beauftragt, jeden Tag für ihn den Strom von der günstigsten Anlage zu beziehen. Alle Prozesse sind konsequent digital und vollständig automatisiert. Die lückenlose Digitalisierung umfasst dabei die Anbindung aller Stakeholder, Kunden und externe Partner, sagt CEO und Co-Founder Dr. Richard Lohwasser."Dies ermöglicht es allen Stromverbrauchern zu sehr niedrigen Kosten Strom zu beziehen. Auf der anderen Seite erhalten Produzenten wie Solar-, Biogas und Windkraftwerke mehr Geld. Ein solches Konzept, in einem Massenmarkt wie Deutschland, ist weltweit einzigartig. Seit dem Start im April 2018 liefern wir heute grünen Strom in ganz Deutschland, ergänzt Dr. Kyung-Hun Ha, COO und Co-Founder von Lition.Lition wurde am 23. Januar in der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin von Frau Dr. Brigitte Zypries ausgezeichnet. Den Preis hat Lition CEO und CO-Founder Dr. Richard Lohwasser entgegengenommen.-Ende-Über Lition Energie GmbHDie Lition Energie GmbH mit Sitz in Berlin wurde im Dezember 2017 gegründet und ist ein digitaler Energiemarktplatz der Konsumenten direkt mit Erzeugern regenerativer Energien verbindet. Ohne Umwege und unnötige Mehrkosten. Kunden sparen und leisten einen direkten Beitrag für den grünen Energieerzeuger ihrer Wahl.Für weitere Informationen über Lition Energie kontaktieren Sie bitte:Stephan Vogel I Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin I Head of Business Development I stephan.vogel@lition.deZusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/litionenergie/992431.html Bildunterschrift: Verleihung Deutscher Exzellenz-Preis 202009.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de992431 09.03.2020