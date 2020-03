Original-Research: Pharming Group NV - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming Group NVUnternehmen: Pharming Group NV ISIN: NL0010391025Anlass der Studie: Ergebnis 2019 Empfehlung: Kaufen seit: 09.03.2020 Kursziel: EUR2,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFAFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,00. Zusammenfassung: Marktanteilsgewinne von den führenden Wettbewerbern Takeda und CSL Behring verhalfen Pharming 2019 zu Umsatz- und EBIT-Zuwächsen von 25,1% bzw. 60,3%. Die gute Marktposition von Ruconest bei stärker betroffenen Patienten mit hereditärem Angioödem (HAE) sowie seine zunehmende Verwendung für die Behandlung von Durchbruchattacken bei Patienten, die prophylaktische Therapien benutzen, lässt darauf schließen, dass das Wachstum in diesem Jahr robust bleiben wird. Mittlerweile hat Pharming mit der Kapazitätserweiterung seiner Produktionsplattform auf möglicherweise ein Vielfaches seiner derzeitigen Größe begonnen, um der wachsenden Nachfrage von HAE-Patienten sowie, abhängig von der behördlichen Genehmigung, den Anforderungen von Indikationen wie akutem Nierenschaden, Präeklampsie und Pompe-Krankheit gerecht zu werden. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR2,00 bei First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.00 price target. Abstract: Market share gains from leading competitors Takeda and CSL Behring helped Pharming to post increases in sales and EBIT of 25.1% and 60.3% respectively in 2019. Ruconest's strong market position among more severely affected hereditary angioedema (HAE) patients as well as its increasing use for treatment of breakthrough attacks suffered by patients using prophylactic therapies suggest that growth will remain robust this year. Meanwhile, Pharming has started capacity expansion of its production platform to possibly a multiple of its current size to cater to growing demand from HAE patients as well as, conditional on regulatory approval, the requirements of indications such as acute kidney injury, preeclampsia and Pompe disease. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR2.00 Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20211.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.