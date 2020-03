Nach der Absage des Genfer Autosalons hat BMW die Weltpremiere seines vollelektrischen Concept i4 ohne Publikum in München gefeiert und im Internet übertragen. Vorstandschef Oliver Zipse sagte, das viertürige Gran Coupé habe dank neuer Batterietechnik bis zu 600 Kilometer Reichweite. Das entspräche der Reichweite des bisherigen Spitzenreiters Tesla Model S. Der vollelektrische i4 soll nächstes Jahr in München vom Band rollen. Zugleich soll dann auch der vollelektrische BMW iNext in Dingolfing gebaut werden. Der BMW-Konzern plant, dieses und nächstes Jahr insgesamt eine halbe Million Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge zu verkaufen. Auch die Mitarbeiterkompetenzen rüstet BMW derzeit massiv in Richtung E-Mobilität auf. In Dingolfing baut der Autokonzern das Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion mit 2.000 Mitarbeitern auf, in Unterschleißheim den Campus Autonomes Fahren mit weiteren 2.000 Mitarbeitern. In den vergangenen acht Jahren seien zudem bereits 46.000 Mitarbeiter im Bereich E-Mobilität qualifiziert worden, so Ilka Horstmeier, neue Personalchefin bei BMW seit September 2019. BMW ist eine Position in unserem Wachstumsdepot.