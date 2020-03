Das war jetzt zuviel: Zu den mehr als 100 zusätzlichen Todesfällen in Italien ist auch noch der Ölpreisschock gekommen mit dem spontanen 30 Prozent Rutsch. Ein verwerflicher Saudi-Gamble in Zeiten wie diesen, aber was solls. Während die US-Börsen Limit Down handeln (mehr als 5 Prozent geht nicht, als Cool Off) sah es bei uns nach der Eröffnung ytd so aus: SMI -13 Prozent, DAX -19 Prozent, ATX sogar -25 Prozent. Im Frühgeschäft lag das ATX-Minus bei 9,45 Prozent, vorbörslich sogar bei mehr als 10 Prozent. Daher musste man auch die grössten Tagesverluste in der ATX-Geschichte hervorholen. -9.74% 1856.83 - 1675.89 (27.10.2008) -8.71% 2468.88 - 2253.88 (08.10.2008) -8.62% 1619.62 - 1480.05 (17.02.2009) -8.35% 2270.20 - 2080.62 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...