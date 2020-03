Nasdaq-100 - Es deutet sich ein denkwürdiger Wochenstart an

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Verlief die Korrektur in den US-Indizes bislang noch im Rahmen, dürfte sich dies heute schlagartig ändern. Inzwischen herrscht auch in Amerika Ausnahmezustand. Damit ist nicht einmal der Coronavirus gemeint. Ein Ölpreiscrash von 30% bringt die Fracking-Industrie in den USA ins Wanken. Fallen Kredite aus, könnte sich das auch auf die US-Finanzinstitute niederschlagen. Die Indexfutures in Amerika erreichen "Limit down", also ein Minus von 5%.

Es ist durchaus zu erwarten, dass daraus im regulären Handel noch deutlich mehr wird. Unterschreitet der Nasdaq-100 Index das bisherige Korrekturtief bei 8.133 Punkten, wäre die Abwärtsbewegung im Index bestätigt bzw. dürfte sich diese beschleunigen. Gestaffelt liegen in diesem Fall die nächsten Unterstützungen bei 8.027 bis 7.975 Punkten, 7.850 und 7.773 Punkten. Ein kurzfristiges Extremziel wäre das Oktobertief 2019 bei 7.463 Punkten.

Unterhalb von 9.000 Punkten und unterhalb des EMA200 bei 8.300 Punkten braucht man sich über Long-Ambitionen erst einmal keine großen Gedanken machen. Vielmehr geht es in der aktuellen Marktphase darum, das Geld beisammen zu halten und den Crash als Trader möglichst schadlos zu überstehen.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.09.2019 - 05.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2014 - 05.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

