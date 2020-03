Kurz vorm Börsenstart in New York hat sich Jürgen Schmitt noch einmal mit Mick Knauff in Frankfurt in Verbindung gesetzt, um seine Eindrücke zur aktuellen Marktlage und zu den Stimmen am Frankfurter Parkett in Erfahrung zu bringen. Was könnte im Wochenverlauf für einen Lichtblick sorgen? Natürlich sind nun Politik und Notenbanken gefragt, der aktuellen Verkaufswelle entgegenzuwirken. Sehen Sie jetzt unser aktuelles Video auf aktienlust.tv an. Unsere "Zocker-Aktien" 2020 JETZT gratis anfordern! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...