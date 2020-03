Verbände der deutschen Entsorgungswirtschaft werben dafür, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, um die Kreislaufwirtschaft in Europa voranzubringen. In einem vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) initiierten Schreiben an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) heißt es, die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Deutschland sei eine große Chance für die europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...