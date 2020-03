LONDON, 9. März (WNM/Reuters/Nina Chestney) - Die globalen Kohlendioxidemissionen (CO2) des Energiesektors sind im vergangenen Jahr um zwei Prozent gesunken. Das ist der größte Rückgang seit 1990, da der Kohleverbrauch in Europa und den USA gesunken ist, zeigt eine Studie. Die Kohleverstromung ging weltweit um drei Prozent zurück, wie Untersuchungen des unabhängigen Klima-Think-Tanks Ember zeigen. Der Rückgang in Europa betrug 24 Prozent, was auf die Umstellung auf erneuerbare Energien zurückzuführen ...

