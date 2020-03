Zürich (awp) - Der Backwarenkonzern Aryzta ist in der ersten Jahreshälfte seines Geschäftsjahres 2019/20 geschrumpft. Grund dafür waren weitere Umsatzeinbussen in Nordamerika. Auch der Betriebsgewinn in der Region brach ein. In der zweiten Jahreshälfte soll es jedoch wieder besser laufen. Von August bis Januar setzte Aryzta ...

Den vollständigen Artikel lesen ...