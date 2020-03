Angesichts des Absturzes der Ölpreise zu Wochenbeginn sind die Aktien der europäischen Fluggesellschaften am Montag insgesamt etwas weniger stark unter Druck geraten als der einbrechende Gesamtmarkt. Vor allem die Papiere der Billigflieger schlugen sich recht wacker. Am heutigen Dienstagmorgen zeigt aber die gesamte Branche deutliche Pluszeichen. Die Aktie der Deutschen Lufthansa legt am frühen Morgen bei Lang & Schwarz gut sechs Prozent zu. Ryanair, die sich zu Wochenbeginn bereits robust gezeigt ...

