Das, was sich gestern an den Börsen in Europa abgespielt hat, lässt sich am besten mit dem Wort Panik beschreiben. Nachdem Italien über das Wochenende ein Viertel des Landes abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt hatte, setzte Verkaufswelle ein, die den EuroStoxx 50 um 8,5% einbrechen liess und auf das niedrigste Niveau seit Jänner 2019 brachte. Zusätzlich erlebte der Ölpreis den stärksten Einbruch seit fast 30 Jahren, nachdem Verhandlungen führender Ölstaaten über eine Drosselung der Fördermenge gescheitert waren. Auch die Börse in Paris musste 8,4% abgeben, in Deutschland fiel der Dax um 7,9% und in London endete der Handel mit einem Minus von 7,7% für den FTSE 100. Am deutlichsten war der Rückgang in ...

