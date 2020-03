Die Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004) will ihren Aktionären eine Dividende von 1,25 Euro ausbezahlen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr wurden 1,15 Euro bezahlt. Damit wird die Dividende um 8,7 Prozent angehoben. Beim derzeitigen Kursniveau von 24,06 Euro liegt die Dividendenrendite bei 5,19 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 13. Mai 2020 statt. Die Ausschüttungsquote liegt ...

