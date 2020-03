Das VDI Wissensforum hat sich entschlossen, die VDI-Konferenz "Plastics In Automotive Engineering (PIAE)" zu verschieben. Die Veranstaltung wird nun vom 28. bis 29. Juli und nicht wie geplant Ende März in Mannheim im Rosengarten stattfinden. Die Sicherheit der Teilnehmer, Aussteller, Referenten, Partner, aller Gäste und Mitarbeiter habe für den Veranstalter oberste Priorität, heißt es in der Mitteilung. ...

