Der Wochenstart began wenig überraschend auf dem EUR Credit Primärmarkt ohne Emissionstätigkeit. Dies war bereits der fünfte emissionfreie Tag in den letzten zwei Wochen. Somit ist der Credit Primärmarkt seit dem 24. Februar 2020 bis auf einige Ausnahmen geschlossen. Dies führte dazu, dass die 2020 Emissionsvolumen mittlerweile hinter dem Niveau von 2019, zum selben Zeitpunkt, liegen. Spreadseitig übertrafen die Ausweitungen am gestrigen Tag jene der gesamten Vorwoche nochmals deutlich. So weitet sich der EUR High-Yield Markt um knapp 100 BP aus während sich der EUR Investmentgrade Index um 27 BP ausweitete. Heute und morgen steht die Aufsichtsratsitzung der OMV an. Innerhalb dieser könnte die größte Übernahme in der OMV Geschichte besiegelt werden. Die OMV plant den ...

