Peking, 10. März (WNM/Reuters) - China will im Kampf um eine Belebung der unter dem Coronavirus-Ausbruch leidenden Wirtschaft bei der Umweltaufsicht ein Auge zudrücken. "Die Umweltaufsicht sollte entsprechend den praktischen Bedürfnissen und der sozialen Wirtschaftslage angepasst werden", sagte Cao Liping vom Umweltministerium in Peking. Die Inspektoren würden Firmen, die einen kleinen Fehler machten, nicht bestrafen, wenn sie in der Lage seien, diesen rechtzeitig zu korrigieren und keine Umweltschäden ...

