Guten Morgen, am Vortag gab es im DAX einen Aktiencrash, der Index ging wie auch zahlreiche andere Aktienindizes weltweit mit einem Kurseinbruch aus dem Handel. Per Handelsschluss stand ein Minus von 7,94% bei 10.625 Punkten auf dem Kurszettel. Nachbörslich fiel der DAX sogar unter die Marke von 10.300 Punkten. In der Nacht konnte sich der Index aber wieder erholen und am frühen Morgen bis 10.750 Punkte ansteigen. Aktuell ist diese Erholung als reine Gegenbewegung auf die vorherigen kräftigen Abgaben ...

