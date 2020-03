SAP 2.63% finelabels (MHKIPICK): Ich habe nach dem starken Kursrückgang heute meine SAP Position im KI Stock Picking Depot verdoppelt. Warburg Research hat die Einstufung für SAP nach einem Interview des Finanzchefs mit der "Börsenzeitung"auf "Buy" mit einem Kursziel von € 145 belassen. Das aktuelle Kursniveau werde sich im Nachhinein als Einstiegschance erweisen, schrieb Warburg. SAP-Finanzchef Luka Mucic machte in dem Interview den Anlegern Hoffnung: SAP bleibe trotz aller Krisen zuversichtlich, die Profitabilität über die bisher kommunizierten Ziele hinaus steigern zu können. In den zukunftsträchtigen, sich mehr und mehr in die Cloud ...

