Händler sprachen nach den jüngsten Verwerfungen von einer gewissen Entspannung an den Finanzmärkten. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde am Vormittag mit 1,1363 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch deutlich über 1,14 Dollar notiert.Auch zum Franken verliert der Euro an Wert und kostet aktuell 1,0582 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...