Die Deutsche Rohstoff veröffentlichte heute Morgen ihre vorläufigen 2019er Geschäftszahlen: Danach brachen Umsatz und Ergebnis im Vorjahr zum Teil deutlich ein. Wie bereits im November bei Vorlage der Neun-Monatszahlen vorausgesagt, sei das in erster Linie das Resultat von Produktionseinschränkungen in Q3 und zuletzt sehr niedriger realisierter Preise für Gas und Kondensate. Heute außerdem in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...