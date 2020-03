Die Opec und Russland (Opec+) hatten am Freitag, 06.03.2020, darüber diskutiert, ihre 2017 gemeinsam eingerichtete Förderbremse aufrechtzuerhalten und sogar auszuweiten. Nachdem Russland sich gegen weitere Förderkürzungen stellte, kündigte Saudi-Arabien unmittelbar an, seine Förderung wieder hochzufahren. Der staatliche Ölkonzern Saudi-Aramco will außerdem ab April Rabatte von bis zu 8 US-Dollar pro Barrel geben. Das Opec+-Bündnis scheint damit beendet.

Am Montag, 09.03.2020, stürzte der Ölpreis daraufhin um rund 30 % ab, ein Barrel der Sorte Brent kostete zwischenzeitlich nur noch rund 34 Dollar, die amerikanische Sorte WTI fiel sogar auf unter 29 Dollar. In ähnlicher Weise fielen auch die Aktienkurse großer Ölkonzerne, beispielsweise verloren die Aktien von Saudi-Aramco innerhalb weniger ...

