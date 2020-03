Die Stuttgarter Anleger heben am Dienstag ab - gefragt ist an der EUWAX ein Call-Optionsschein auf Airbus (WKN DDC58Z). Nach Aussagen unserer Händler handelt es sich dabei um eine Empfehlung, dementsprechend wird der Call von den Anlegern gekauft. Die Airbus-Aktie selbst befindet sich heute auch im Aufwind und legt rund 4,6 Prozent auf 93,90 Euro zu. Nach turbulenten Handelstagen zieht es die Stuttgarter Anleger am Dienstag wohl zu koffeinhaltigen Anlagen. So wird ein Knock-out-Call auf den Kaffee ...

