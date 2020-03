Zu seinem zehnjährigen Gründungstag Anfang März hat das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) in Karlsruhe aktuelle und künftige Herausforderungen ins Visier genommen. Ein Blick galt dabei der Künstlichen Intelligenz (KI) und dem Maschinellen Lernen. Sie sind zentrale Werkzeuge in der Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Instituts. Das wurde auch im Rahmen der Festveranstaltung deutlich, bei der Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft über das Thema ‚Digitalisierung: Was bleibt? Was wird?' diskutierten. "Jeder versucht heute mehr oder weniger jedes Problem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...