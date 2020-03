Die Marktteilnehmer mussten in den letzten Wochen schon viel Nerven lassen. Kein Wunder, denn erst zog der Coronavirus den Aktienmarkt in den Keller, dann verschärfte sich die Lage noch, als der Ölpreis am Montag mit einem Abschlag von satten 30% die neue Handelswoche einläutete. Aktuell sehen wir einen Erholungsversuch beim DAX, dessen Ausgang noch offen ist. Schon in der letzten Woche arbeiteten die Bullen an einer Stabilitätsphase. Diese scheiterte dann gegen Ende der Woche - das obere Rechteck. ...

