Der Konzern sei nach der 63 Mrs. US-Dollar schweren Übernahme von Monsanto "unter einem Tsunami von Klagen" begraben worden, heißt es in der Klage der Investorin Rebecca Haussmann. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, reichte Sie diese Klage am Freitag, 06.03.2020, in New York ein.

"Eine der schlimmsten Übernahmen der Geschichte"

Bayer selbst schätzte noch vor Kurzem die Zahl der in den USA anhängigen Klagen auf rund 48.600 ein. Im vergangenen Juli waren es noch 18.400. Streitpunkt ist das Glyphosat-haltige Monsanto-Produkt Roundup: Die Kläger machen das Herbizid für Krebserkrankungen verantwortlich. Bayer hingegen besteht darauf, das Mittel sei bei sachgemäßem ...

