Das Corona-Virus hat wie zuletzt angedeutet die Märkte erobert. Der "Crash" an den Märkten ist deftig ausgefallen. Wir werden ihn aussitzen müssen...

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Corona-Virus ist zum Crash-Faktor für die Börsen geworden. Die heutige kleine Erholung (+4 % im TecDax) kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie enttäuschend panisch die Märkte auf das Virus und dessen bis dato unbekannte Verbreitung reagierten. Die Rahmenbedingungen sind dabei nicht die besten. Eine Großveranstaltung nach der anderen wird abgesagt, Hamsterkäufe in den Supermärkten wie seit Jahrzehnten nicht mehr und überall Corona-Berichte: Kein Wunder, dass die Panik auch die Märkte ergriffen hat.

Vorsicht

Anders als gedacht, hat zusätzlich die Zinssenkung der Fed, der US-Zentralbank, die Kauflaune an den Börsen zerstört. Denn die Zinssenkung fiel mit 0,5 Prozentpunkten geradezu verdächtig hoch aus - dies könnte als Krisensignal gedeutet worden sein.

Schließlich hat der Ölpreis-Krieg zwischen Saudi-Arabien und Russland den letzten Rest an Vertrauen in die Märkte kurzfristig zerstört. Denn so stark sinkende Ölpreise deuten nicht auf eine Überversorgung (die lukrativ wäre), sondern auf eine heftige Gegenbewegung, die notwendig wird, weil die Preise die Kosten nicht mehr decken. Solche Ölkriege verlaufen in der Regel ungünstig für die Volkswirtschaften.

Dennoch appelliere ich an Sie: Bleiben Sie jetzt investiert. Jeder Übertreibung nach oben oder unten folgt eine Anpassung an den fairen Mittelwert. Erinnern Sie sich an zahlreiche ähnliche Ereignisse - eine Grafik dazu finden Sie hier:

ISIN: DE0005933972, DE0005933923, DE000A0JK2A8, DE0005158703, DE0005470306, DE0005664809, DE0006231004,

Den vollständigen Artikel lesen ...