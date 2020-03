In Gold ist weiterhin Geduld gefragt. Wir gehen davon aus, dass wir uns im Rahmen der Welle (c) in Gelb auf tiefere Kurse einstellen müssen, bevor die Bären die nächste Aufwärtsbewegung starten kann. Wir werden diese zu Einstiegen nutzen!Wir haben im heute erstellten Video Webinar unsere genaue Vorgehensweise im Gold, Silber, WTI Öl und den Indexen dargestellt welches Sie hier einsehen können. Wir stehen vor extrem spannenden Handelstagen! https://www.youtube.com/watch?v=eYdv2oa_a1s&feature=youtu.beWollen ...

