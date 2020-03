Gestern erst gab der Spezialchemiekonzern Lanxess ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von rund 500 Mio. Euro bekannt. Auf Basis des aktuellen Kurses könnten so innerhalb der nächsten 24 Monate bis zu 8.744.785 eigene Aktien - und damit rund 10 Prozent des Grundkapitals - zurückerworben werden. Das Gesamtvolumen beläuft sich damit auf max. 352 Mio. Euro. Die Aktien sollen nach dem Erwerb, der frühestens am 12. März beginnt, eingezogen werden. Den an sich guten Nachrichten folgen heute...

