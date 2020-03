Die anfängliche Erholung an Europas Börsen vom Kurs-Crash ist am Dienstag wieder in sich zusammengefallen. Auch die Aussicht auf stützende Maßnahmen der US-Regierung gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus konnte Investoren letztlich nicht überzeugen und zu Aktienkäufen auf deutlich niedrigerem Niveau animieren. Der EuroStoxx 50 hatte gegen Mittag mit plus 4,4% das Tageshoch erreicht, anschließend bröckelte der Index kontinuierlich wieder ab und schloss mit einem Minus von 1,7%. Ähnlich war auch der Verlauf bei den anderen großen europäischen Indices, der CAC 40 endete 1,5% tiefer, der Dax musste 1,4% abgeben, nur der FTSE 100 konnte sich deutlich besser halten und den Tag mit einem Minus von 0,1% nahezu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...